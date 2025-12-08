大分から世界へ魅力を発信する一大エンタメリゾートの誕生に向けて、サンリオグループが日出町のハーモニーランドの再開発やホテル新設を含む長期リゾート計画を発表しました。 【写真を見る】ハーモニーランドを再開発しホテル新設、サンリオが「天空のパーク」構想世界で一番優しいリゾートへ 8日、サンリオエンターテイメントの小巻亜矢社長が県庁を訪れ、自