»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°À½ºî°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢²­Æì¡¦±âÈþ¡¦¼¯»ùÅç¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤äÆ°¿¢Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¥µ¥¤¥È¡Ö²­Æì¡¦±âÈþ¡¦¼¯»ùÅç»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ò³«Àß¡£ÃÏ°è»ñ¸»¤ÎÈ¯¸«¤È³èÀ­²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ì¿¿Åê¹Æ¡¦¶¦Í­¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²­Æì¡¦±âÈþ¡¦¼¯»ùÅç»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°  ¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)±¿±Ä¡§»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°À½ºî°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¶¨»¿¡§Âó¿­²ñ¡ÊÂóÆî¥°¥ë