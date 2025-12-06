来週（2025年12月8日〜12月14日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年12月1日〜12月7日｜総合運＆恋愛運TOP３『相手に合わせることが多くなるでしょう』｜総合運｜★★★☆☆周囲の人達に合わせていくには、自分の中で色々と妥協しないといけないことがあり