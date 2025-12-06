OBS小学生駅伝大会が6日、大分市で開催され男女57チームが健脚を競いました。 今年で21回目となる大分トヨペットカップOBS小学生駅伝大会には、男女合わせて57チーム・285人が出場しました。大会はクラサスドーム大分の周回コースの5区間7．1キロでタイムを競います。寒空の下、子どもたちはチームメイトや保護者からの声援を受けながら懸命にタスキを繋いでいました。 レースの結果、男子