¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆÃÄê²ÈÄíÍÑµ¡´ïºÆ¾¦ÉÊ²½Ë¡¡Ê²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢ÆÃÄê²ÈÄíÍÑµ¡´ïÇÑ´þÊª¤ÎºÆ¾¦ÉÊ²½¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÎÁ¶â¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¡Ë¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤Ë²þÄê¤¹¤ë¡£²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½¡¢»°ÍÎÅÅµ¡À½¡Ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤ò½¾Íè¤Î990±ß¤«¤é550±ß¤Ë¤¹¤ë¡£¡ü²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½èÍý¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬²ÄÇ½¤ËÆ±¼Ò¤Ï01Ç¯4·î¤Î²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡»Ü¹Ô°ÊÍè¡¢Å¬Àµ¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤òÀßÄê¤·¤ÆºÆ¾¦ÉÊ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¡£