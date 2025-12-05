神戸市垂水区で1月、訪日旅行中に山陽電鉄の踏切内で電車にはねられ死亡した20代の中国人女性2人の両親が、山陽電鉄と運転士に計約1億3900万円の損害賠償を求め神戸地裁に提訴したことが5日、分かった。現場は日本語の注意書きしかなく、2人が踏切内にいたのは待機場所を勘違いした可能性があると主張。訪日客が増えているのに同社が危険性が高い踏切の事故防止対策を怠り、運転士も注意義務を怠ったとしている。訴状による