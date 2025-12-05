静岡・伊豆の国市ABEMA TIMES

静岡県伊豆の国市の病院から逃走した54歳男「彼女に会いたい」と供述

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 起訴され勾留中の54歳男が、静岡県伊豆の国市の病院から逃走した件
  • 7階個室の窓から逃げ出したとみられ、5日午後に警察に身柄を確保された
  • 取り調べで「彼女に会いたい」と話しており、警察は経緯を詳しく調べている
