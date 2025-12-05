明治安田J2リーグロアッソ熊本は5日、今季限りで退任する大木武監督の後任に片野坂知宏さんが就任すると発表しました。 ロアッソ熊本の新しい監督に就任するのは、片野坂知宏さん(54)です。2016年に当時J3だった大分トリニータで初めて監督として指揮を執り、就任1年目でJ2昇格を決めました。一度退任したものの、2024年、再び大分の監督に就任し、今年8月まで指揮を執っていました。ロアッソ熊本の運営会社「アス