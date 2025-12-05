¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦Í­µÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëå¤Ç10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ËÇ¯Îð¤ÈÆ®¤¦½÷¤¿¤Á¡×¡£VTR¤Ç¤ÏÀõÅÄ¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¶¦±é¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê44¡Ë¤¬¼«Âð¤ËË¬¤ì¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤âËå¤¬¤¤¤ë¥­¥ó¥¿¥í¡¼