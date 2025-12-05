ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編映画『ザ・バットマン2（原題）』では、撮影監督が前作のグリーグ・フレイザーから、新たにエリック・メッサーシュミットに交代することがわかった。マット・リーヴス監督が自身のXアカウントで認めた。 前作『ザ・バットマン』は、バットマン／ブルース・ウェインの新たな物語を、これまでとは異なるゴ