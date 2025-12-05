ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編映画『ザ・バットマン2（原題）』では、撮影監督が前作のグリーグ・フレイザーから、新たにエリック・メッサーシュミットに交代することがわかった。マット・リーヴス監督が自身のXアカウントで認めた。

前作『ザ・バットマン』は、バットマン／ブルース・ウェインの新たな物語を、これまでとは異なるゴッサムシティの質感と、リアリティを感じさせる撮影で紡ぎ出して高い評価を得た。撮影監督のフレイザーは大きな貢献をみせたが、残念ながら続編には参加しないことが決定したようだ。

新たに起用されたメッサーシュミットは、『ザ・キラー』（2023）や『Mank/マンク』（2020）など近年のデヴィッド・フィンチャー作品で知られ、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の新作映画『The Adventures of Cliff Booth（原題）』でも撮影を担当。マイケル・マン監督『フェラーリ』（2023）や、U2・ボノのドキュメンタリー映画『ボノ：ストーリーズ・オブ・サレンダー』などにも参加している。

このたびリーヴス監督は、「『ザ・バットマン2』ではメッサーシュミットが新たな撮影監督となる可能性がある」としたXの投稿を引用し、「事実です。やりましょう、エリック」と記した。

This… is a true story. Let’s go Erik… - Matt Reeves (@mattreevesLA)

また、『ザ・バットマン2』に参加していないフレイザーは、サム・メンデス監督によるビートルズの伝記映画4部作で撮影監督を務める。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督『デューン 砂の惑星』シリーズ2作でも撮影監督を務めていたが、こちらも2026年12月US公開の『デューン PART3（原題）』には参加しておらず、『バビロン』（2022）などのリヌス・サンドグレンに交代した。

『ザ・バットマン2』では、監督・脚本にマット・リーヴス、共同脚本にマットソン・トムリンが前作から続投。出演者にはバットマン／ブルース・ウェイン役でロバート・パティンソン、ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役でコリン・ファレルが復帰するほか、新キャストとしてスカーレット・ヨハンソンが出演。アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキス、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライトも再演が見込まれている。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。