½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¡¦ÅÔÎè²Ú¡Ê£²£±¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬£±Æü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£±¡Ë¤È¤Î¸òºÝ´Ø·¸¤È¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤Î²ò¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Àè·î£²£·ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÃË½÷¤ÎÃç¤ÏÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¤Î?¥¹¥Ô¡¼¥É·èÃå?¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òºÝ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼ÉÔÎÑ¡×¤¬À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤Î¸Â³¦¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£