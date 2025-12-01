年末年始に向け、事件や事故を未然に防ごうと、大分県内の各警察署で特別警戒部隊によるパトロールが始まりました。 【写真を見る】年末年始の安全確保へ大分中央警察署「桃太郎部隊」「さざんか部隊」を編成、パトロール開始 このうち、大分市で行われた大分中央警察署の発隊式には、署員およそ40人が参加しました。 萩尾伸司署長は「積極的な街頭活動や呼びかけで、地域住民に安心感を与えていきましょう」と訓