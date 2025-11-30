イングランド・プレミアリーグで日本代表ＭＦ三笘薫（２８）の所属するブライトンが中国に謝罪を表明したこと受けて、中国メディアも続々と報じている。ブライトン・アカデミーの公式Ｘ（旧ツイッター）は「プレミアリーグ・クリスマス・トゥルース・トーナメント（第１次世界大戦中のクリスマスに休戦したことを記念する大会）へのアカデミーの参加に関する最近の投稿によって中国で不快な思いをさせてしまったことを、クラブ