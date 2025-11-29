SNSなどで性的な画像を送らせて脅迫する、卑劣な手口『セクストーション』。相談の多くは10代と20代の若者で、男性も被害に遭うケースが増えている。その実態を取材した。 ■巧みな言葉でいつのまにか…相談のほぼ全てが10代と20代 『セクスストーション』とは、「SEX(性的な)」と「extortion(脅迫)」を意味する英語を組み合わせた造語で、SNSなどで相手に送信させた“性的な”画像を、“脅し”の材