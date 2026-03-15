昨年、NEWSポストセブン取材班のもとに、ある不良少女Xとのトラブルに巻き込まれたという話が、北海道旭川市に住む一家から寄せられた。【写真を見る】不倫相手だった北海道警の当時警部補・Xと内田被告とのバーでのツーショット。同じバーで上半身裸で騒ぐ刑事たち「娘の由紀（仮名）が全治3週間のけがを負いました。暴行の原因は正直、今もよくわかっていない。強いて言えば、因縁をつけられて逆恨みされたこととしか……」（