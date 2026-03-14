カターレ富山は14日、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定したと発表した。クラブ公式サイトによると、電話やメール、SNS、ホームゲーム会場などで、ごく一部の利用者からフロントスタッフや関係者の人格を否定するような言動、合理的理由のない過度な要求などが見受けられる事案が確認されているという。対象となる行為について「一例であり、これらに限られるものではありません」とした上で、次のように挙