在日中国大使館のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社東京3月24日】在日中国大使館は24日、自衛官を名乗る者が同日午前に大使館の敷地に不法侵入し、中国外交官を殺害すると脅迫した事件を受け、日本側へ厳正な申し入れと強い抗議を行い、責任ある説明を求めた。大使館は次のように表明した。今回の事件はウィーン外交関係条約に著しく違反し、大使館員と建物の安全を深刻に脅かすもので、極めて