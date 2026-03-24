中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月24日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は24日の記者会見で、現役自衛官を名乗る者が同日午前に在日中国大使館の壁を乗り越えて敷地に侵入したことに関し、この人物が自らの行為を違法と認めた上で、「神」の名で中国の外交官を殺害すると脅迫したと説明した。林氏は、中国は今回の事件に深い衝撃を受けていると表明。日本側に厳正な申し入れを行うとともに強く抗