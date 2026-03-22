ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」の公式SNSが22日に更新され、出演者への誹謗中傷や悪質な投稿に対して注意喚起した。番組のXに「番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について」と題した文書が掲載され、「現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心ない誹謗中傷や事実にない情報の流布、特定のメンバーを標的に、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質なまとめ