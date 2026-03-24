ソウルの光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演をめぐって、警察による周辺の規制が過剰だったとの批判が一部で上がるなか、警察庁長官が「過剰なぐらいが良い」と反論した。【写真】日本人女性、BTSメンバーに“奇襲キス”の瞬間ソウル警察庁のパク・ジョンボ長官は3月23日、ソウル鍾路区内資洞（チョンノグ・ネジャドン）の庁舎で開かれた定例記者懇談会で「中東情勢によるテロの脅威を考慮し、今回のイベントは安全を最優