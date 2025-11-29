ギフトコスメブランド「Lovisia」から、SNSで人気のキャラクター「mofusand」との初コラボアイテムが登場します。フルーツのかぶりものをした“フルーツにゃん”がデザインされた、全4種の「マスコットハンドクリーム」と「リップクリーム」は、どちらも香りまでフルーツを楽しめるキュートな仕上がり♡携帯したくなるビジュアルと、使うたびに心がほぐれるケアタイムが魅力です。