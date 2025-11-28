広西チワン族自治区のドラゴンフルーツが話題をさらっている。中国で多くのネットユーザーがライトが灯されたドラゴンフルーツ畑の写真を投稿している。圧巻の規模のイルミネーションのようなファンタジックな景色が広がる畑で、ドラゴンフルーツが花を咲かせ、結実している。中央テレビニュースが伝えた。ドラゴンフルーツが「休眠」することを避け、生産量を増やすべく、ドラゴンフルーツ畑では定期的に「イルミネーションイベン