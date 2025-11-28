『アイドルマスター』如月千早が『THE FIRST TAKE』に初登場オリコンニュース

アイドルマスター・如月千早「THE FIRST TAKE」に初登場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • メディアミックス型コンテンツ「アイドルマスター」の如月千早
  • YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場する
  • 「約束」のパフォーマンスが28日午後10時よりプレミア公開となる
