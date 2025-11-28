ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > アイドルマスター・如月千早「THE FIRST TAKE」に初登場 アイドルマスター オリコンニュース アイドルマスター・如月千早「THE FIRST TAKE」に初登場 2025年11月28日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと メディアミックス型コンテンツ「アイドルマスター」の如月千早 YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場する 「約束」のパフォーマンスが28日午後10時よりプレミア公開となる 記事を読む おすすめ記事 リサとガスパール期間限定ショップが神戸阪急にオープン！手作りあみぐるみや神戸限定グッズが大集合 2025年11月22日 18時1分 楽天、日米通算165勝の前田健太と契約合意を正式発表！ 2025年11月26日 10時2分 YOASOBI、「アイドル」がオリコン史上最速10億回再生を突破 「怪物」7億回再生超えも 2025年11月26日 17時41分 草なぎ剛、“息子”とほほ笑ましい交流に反響「がっつり甘えてる」「イチャイチャ可愛いおやこ」 2025年11月27日 7時0分