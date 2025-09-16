ビックカメラは10月3日〜11月2日の期間、「アイドルマスター SideM Gothic Vampire グッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店、あべのキューズモール店、名古屋駅西店、アニメガ×ソフマップ仙台駅前店で開催する。●新規ビジュアルを使った等身大パネルを設置今回、開催される「アイドルマスター SideM Gothic Vampire グッズフェア in ビックカメラグループ」では、「W」と「THE 虎牙道」の5人がゴシ