ＡＫＩＢＡホールディングスがマドを開け急上昇、一時８．８％高の３５７円と値を飛ばし、３００円台前半で収れんする２５日・７５日移動平均線をまとめて上抜いた。日足一目均衡表でも雲抜け目前となっている。増設メモリーやフラッシュモジュールなどメモリー製品の販売を手掛け、米エヌビディア＜NVDA＞製品の取り扱い実績も豊富だ。また、電子部品大手のロームとはＡＩソリューションパ