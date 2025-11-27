「からだウォーズ」をPRする、左から：キリンホールディングス ヘルスサイエンス事業部 ヘルスサイエンス研究所 主務の城内健太氏、同社 ヘルスサイエンス事業部の桜井可奈子氏キリンホールディングス（以下、キリン）は、“免疫”の仕組みを親子で楽しく学べる体験型イベント「からだウォーズ」を、日本科学未来館で11月26日から来年1月25日まで開催する。同イベントは、ゲームや展示を通じて、免疫の働きを体感しながら学べる内