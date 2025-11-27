モンテディオ山形は27日、横内昭展監督(57)との契約を更新し、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意したと発表した。横内監督は過去に日本代表のコーチやジュビロ磐田の指揮官などを歴任。今年6月、契約解除となった渡邉晋前監督の後任として、山形の新監督に就任した。すでにJ1昇格の可能性こそなくなっているが、就任時にJ2・15位だ