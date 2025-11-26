11月25日、フジテレビが公式Xで年末年始特番の番組表を発表した。そこで、例年クリスマスイブの12月24日深夜に放送されてきた『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』の放送見送りが明らかになった。「『明石家サンタ』では、芸能人や一般視聴者から今年体験した不幸な話を募り、明石家さんまさんとの電話でのやりとりののち、“合格”すると、パネルの番号を選び、スポンサーから提供される各種商品がもらえる