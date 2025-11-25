気象庁は、午後6時すぎに熊本県で最大震度5強を観測した地震について会見を行い、「さらに強い揺れが来る場合もある」として注意を呼びかけました。【写真を見る】「今後1週間ほどは最大震度5強程度の地震に注意をさらに強い揺れが来る場合も」気象庁阿蘇山との関係は否定【熊本県で最大震度5強】25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生しました。震源の深さは9キロ、地震の規模を示すマグニチュードは暫定