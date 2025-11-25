ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 佐藤勝利、品のない話ぶりに嘆くファン「ケンティとマリウス戻ってき… timelesz（旧：Sexy Zone） エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 佐藤勝利、品のない話ぶりに嘆くファン「ケンティとマリウス戻ってきて」 2025年11月25日 15時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと timeleszの佐藤勝利が18日のラジオに生出演したとゲンダイが取り上げた ファンから「業界人みたいな喋り方になっちゃっててびっくり」などの声も 中島健人やマリウス葉さんのいた旧グループ時代と比較し、嘆く声もあるそう 記事を読む おすすめ記事 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 カズレーザー、二階堂ふみとの新婚生活は「楽しいですね！最高です。だって…」 2025年11月25日 10時43分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分