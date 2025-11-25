¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò²áÅÙ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥­¥à¡¦¥ï¥ó¥®´ÆÆÄ¡Ì»°ð¢¡Ê¥µ¥à¥Á¥ç¥¯¡Ë»ÔÄ£¡Í¤¬¡Ö¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÃ¼¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¸í²ò¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¥­¥à´ÆÆÄ¤Ï24Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹1¡×¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤­¤Ä¤¤¡£½÷»ÒÁª¼ê¤Ï¡Ê¥´¡¼¥ë¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿½Ö´Ö¤Ë¼º¿À¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤¬¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£²ó¤ÎµÄÏÀ¤ËÂÐ