ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤Ç£²£´Æü¸á¸å£°»þÈ¾¤´¤í¡¢£±£±¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢£¸£°ÂåÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢£²£°Âå½÷À­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤­Æ¨¤²¤·¤¿¼Ö¤ÏÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¿Í¡¹¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼Ö¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÏÆ¨Áö¡£Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ï¼Ö¤òÅð¤ó¤ÀÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¶è¤Ë½»¤àÃË¡Ê£³£·¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏË½Áö¤Î¾×·â¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££³Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤Î¿¿¤ÃÃë´Ö¤Ë»ö¸Î¤Ïµ¯