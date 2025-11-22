フジテレビでは、21日から2026年1月16日までの約2ヶ月間、80タイトルを超える新旧ドラマをTVer・FODで順次無料配信する『フジドラWinter』キャンペーンを実施する。【動画】菅田将暉&柴咲コウ&松下洸平、豪華キャスト集結！町田啓太&萩原利久が撮影裏話を明かす同キャンペーンでは、『１１９エマージェンシーコール』『うちの弁護士は手がかかる』『ミステリと言う勿れ』『教場』シリーズなど近年の話題作に加え、