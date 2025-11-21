11月21日（金）、フィギュアスケート・グランプリシリーズ第6戦フィンランド大会が開幕する。シリーズ最終戦となる同大会は、12月4日（木）からはじまるグランプリファイナルの出場を懸けた最後の戦いでもある。これまで男子シングル3名、女子シングル3名がファイナル進出を決めており、日本勢は佐藤駿、坂本花織、中井亜美が進出決定。フィンランド大会の結果で残りの出場者が決定する。注目は、女子シングルの千葉百音（20歳）。