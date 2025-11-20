「東京の家はウサギ小屋のようだ」といわれるが、本当か。X（旧Twitter）でさまざまなデータを可視化・発信しているにゃんこそばさんの著書『データでわかる東京格差』（SB新書）より、東京の一戸建ての延床面積に関する箇所を紹介する――。（第3回）※本稿は、にゃんこそば『データでわかる東京格差』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Orthosie※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Orthosie■東京