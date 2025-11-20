俳優キム・ウビンが結婚を発表した。キム・ウビンは20日午後2時、自身のファンカフェに自筆の手紙を掲載し、結婚の知らせを伝えた。キム・ウビンは「未熟な僕に、いつも惜しみなく愛と応援を送ってくださるウリビン（ファンダム名）の皆さんに、いち早くお知らせしたくて、こうしてメッセージを残す」とし「はい、僕、結婚します。長い時間を共にしてきた、その方と家庭を築き、これからは一緒に歩んでいこうと思う」と明らかにし