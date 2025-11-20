◆ ベテラン守護神を引き留め成功アトランタ・ブレーブスは現地時間19日、FAとなっていたライセル・イグレシアス投手（35）との再契約合意を発表。1年1600万ドルの契約で来季残留が決まった。キューバ出身のイグレシアスは2015年にレッズでMLBデビュー。エンゼルス、ブレーブスと渡り歩いて通算600登板、253セーブを記録している。今季は自己最多の70試合に登板して4勝6敗29セーブ、防御率3.21という成績だった。フランシス