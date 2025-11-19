男性に「山に埋めるぞ」と脅し暴行を加えてけがをさせたうえ、現金を奪った疑いなどで高校生ら2人が逮捕されました。19歳の男子高校生と17歳の土木作業員の少年は、男性の顔を殴ってけがをさせたうえ、「殺すぞ、山に埋めるぞ、臓器売るか」などと脅して10万円を奪った疑いが持たれています。2人は現金を奪った後、もう1人の男とともに「男性が自分のバイクに乗っていて壊れたので弁償してほしい」と男性の父親にうその電話をし、6