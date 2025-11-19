１０月の世界選手権（チリ）でメダルを獲得した佐藤水菜（２６）＝神奈川・１１４期・Ｌ１と窪木一茂（３６）＝福島・１１９期・Ｓ２＝のメダル獲得報告会と報奨金授与式が１９日、小倉競輪場で行われた。佐藤は女子ケイリンで連覇を達成。「ケイリンでは自分の力を信じて楽しみながら走ることができ、その結果として再び（優勝者に授与される）アルカンシェルを獲得できたことをうれしく思います」とコメント。オムニアムで