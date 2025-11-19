東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に腹などを刺され、重傷を負った事件。JNNは事件の一部始終がわかる記録を入手し、男が2時間半ほど前からビルとビルの隙間で犯行の機会をうかがっていたことがわかりました。今月16日、港区赤坂のビル地下1階にあるライブハウスの前で、音楽イベントに出演予定だった40代の女性が男に腹などを刃物で刺され、重傷を負った事件。JNNの独自取材で、事件前後の詳しい状況がわかってきました。午