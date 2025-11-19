大分市佐賀関で18日発生した大規模火災では、170棟以上が延焼し、発生から18時間が経過しましたが、依然として現場からは白い煙が上がっていて鎮火には至っていません。 【写真を見る】大分市佐賀関で大規模火災住宅など170棟以上延焼中なぜ被害拡大したのか？強風と飛び火が影響か 消防団「建物が燃え落ち…言葉がない」 被害が拡大した要因のひとつは、「海沿いの強い風」とみられます。19日は昨夜より弱くなっていますが