京都市動物園の公式Xが17日に更新され、「白いカラス」が公開された。【動画】京都市動物園が公開…レアな「白いカラス」の姿Xでは園外でのことですが、、、先日、白いカラスを見つけました」と動画が公開。「遺伝子の突然変異などで黒い色素が少ないと白いカラスになると考えらています。この個体はくちばしや目は黒いようなので、完全白化したアルビノではなく、部分白化した白変種と思われます（原文ママ）」と伝えた。