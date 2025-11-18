トロント・ラプターズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2025年11月18日（火）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 110 - 108 シャーロット・ホーネッツ NBAのトロント・ラプターズ対シャーロット・ホーネッツがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプ