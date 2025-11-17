出場国が32カ国から48カ国に増え、注目を集める2026 FIFAワールドカップ（北中米W杯）。以前、高すぎるチケット価格が話題となったが、ファンの現地観戦における「高額な費用」はこれだけではなかった。「法外な駐車料金」との見出しで、北中米W杯の交通手段事情について取り上げたのが米『The Athletic』だ。同メディアによると、現時点でW杯が開催されるスタジアム近郊の駐車場において、FIFAが試合開催日の車1台あたりの利用料