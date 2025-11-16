今年のモンブランはこちら！ スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめするお店をご紹介。秋のケーキといえば「モンブラン」カカオのモンブランから和栗のモンブランまで！ 今年もスイーツコンシェルジュのはなともさんにおすすめのモンブランを教えてもらいました。1. BENOIT NIHANT 西武池袋店（東京・池袋）ペルー産カカオのモンブラン西武池袋店限定の「ペルー産カカオのモンブラン」1,280円写真：お店からはなともさ