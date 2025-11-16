スイーツのプロが選ぶ、2025年の推し「モンブラン」とは？

今年のモンブランはこちら！ スイーツコンシェルジュのはなともさんがおすすめするお店をご紹介。

秋のケーキといえば「モンブラン」

カカオのモンブランから和栗のモンブランまで！ 今年もスイーツコンシェルジュのはなともさんにおすすめのモンブランを教えてもらいました。

1. BENOIT NIHANT 西武池袋店（東京・池袋）

ペルー産カカオのモンブラン

西武池袋店限定の「ペルー産カカオのモンブラン」1,280円 写真：お店から

はなともさん

ベルギー発の高級チョコレートブランド「ブノワ・ニアン」。西武池袋店限定の「ペルー産カカオのモンブラン」には、自社農園（フィンカ ルイ デ シサ）のカカオで作ったチョコレートを贅沢に使用。果実味のある風味で、濃厚ながらも後味はすっきりしているのが特徴です。モンブランでは珍しい円錐のフォルムも魅力的。西武池袋店限定という特別感もいいですね。スイーツ好きへの手土産にすれば、きっと喜んでくれるはず！

断面 写真：お店から

2. パティスリー イーズ（東京・茅場町）

和栗のモンブラン

別添えの和栗とベルガモットのソースをかけても楽しめる「和栗のモンブラン」1,350円 出典：サカキシンイチロウさん

＜店舗情報＞◆BENOIT NIHANT 西武池袋店住所 : 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなともさん

日本橋兜町に本店を構える「パティスリー イーズ」。同店の「和栗のモンブラン」は、国産栗のモンブランクリームに白あんを混ぜ合わせているのが特徴。ミルキーな生クリームとサクサクのメレンゲがモンブランクリームのおいしさを引き立てます。途中からは和栗とベルガモットのソースをかけて味の変化を楽しむのもあり。濃厚かつ爽やかな香りがプラスされ、また違ったモンブランに変化します。素材の組み合わせが抜群で、一度食べたらとりこになること間違いなし。売り切れ必至の大人気モンブランをぜひ食べてみてください。

3. パティスリートレカルム（東京・千石）

モンブラン

「モンブラン」780円 撮影：ジェイムス・オザワ

＜店舗情報＞◆パティスリー イーズ住所 : 東京都中央区日本橋兜町9-1TEL : 03-6231-1681

はなともさん

文京区千石にある「パティスリー トレカルム」の「モンブラン」。クルミのスポンジにクレームシャンティーとブラックベリー、カシスのムース、そして洋栗を使った濃厚なマロンクリームを絞っています。トップに秋の枯れ木をイメージしてメレンゲをのせた独創的な見た目が特徴です。栗の濃厚な甘さとカシスの爽やかな風味がたまらない心地よさで、クルミやカシスを入れることで栗のもそもそ感が紛れ滑らかになり、従来のモンブランよりも食べやすくなっています。味の変化が楽しく、一度食べたらクセになること間違いなしですよ。

断面 撮影：ジェイムス・オザワ

4. Patisserie De bonne augure（東京・湯島）

和栗のモンブラン

「和栗のモンブラン」800円 出典：YumiNさん

＜店舗情報＞◆パティスリートレカルム住所 : 東京都文京区千石4-40-25TEL : 03-3946-0271

はなともさん

文京区湯島にある「パティスリー ドゥ ボンヌ オーギュル」は、国内のコンクールで数々の受賞歴を持つパティシエ、鈴木崇志氏が手掛ける人気の洋菓子店です。同店の「和栗のモンブラン」は、サクサクのメレンゲに無糖の生クリームと渋皮栗を合わせ、その周りを和栗クリームで包んだもの。無糖の生クリームが和栗クリームの甘さを引き立てています。ゴロッとした渋皮栗も好印象。素材の一体感が抜群で何度でも食べたくなります。神田明神と湯島天満宮の近くにあるので、参拝帰りにぜひ立ち寄ってみてください。

5. シャンドワゾー（埼玉）

モンブラン

「モンブラン」950円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆Patisserie De bonne augure住所 : 東京都文京区湯島2-23-13 グレースカトレア 1FTEL : 03-5817-8783

はなともさん

「食べログ スイーツ EAST 百名店」にも選出されている、埼玉の人気パティスリー「シャンドワゾー」。人気の「モンブラン」は、サクッとしたサブレ生地に栗の渋皮栗をのせ、生クリームと和栗クリームをたっぷり絞った贅沢な一品です。和栗クリームは濃厚な味わいで、コクのある生クリームと相性抜群。甘さ控えめなので、栗の甘さと香りがしっかりと感じられます。栗のおいしいこの時期にぜひ食べてほしい絶品モンブランです。

番外編 COLOLIE（埼玉）

モンブラン

「モンブラン」820円 撮影：ジェイムス・オザワ

＜店舗情報＞◆シャンドワゾー住所 : 埼玉県川口市幸町1-1-26TEL : 048-255-2997

2025年3月、埼玉県新座市にオープンした「COLOLIE（クロリア）」のモンブランは、森の中にある松ぼっくりをイメージして作られています。

チョコレートでコーティングしたサクサクのメレンゲに、ビスキュイとマロンムース、無糖のラム酒クリームを合わせ、その周りをフランス産のマロンクリームで包んだ一品。ラム酒の風味もほんのり利いていて、多彩な味と食感が楽しめる大満足必至のモンブランです。

断面 撮影：ジェイムス・オザワ

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆COLOLIE住所 : 埼玉県新座市東北2-32-1 MISIA 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」（KADOKAWA）、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

