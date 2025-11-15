大切に使っていたiPhone 15を、最新のソフトウエアに更新しようとしたら、全く起動しなくなってしまった――“文鎮”のように動かないスマホを手にした瞬間、ユーザーにとっては大きなショックです。 そんな時、まず頭に浮かぶのは「修理すべきか」「買い替えるべきか」という悩みでしょう。特に、出費を抑えたい方にとっては“どちらが安く済むのか”も気になるところです。 本記事では、アップ