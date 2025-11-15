iPhone 15をアップデートしようとしたら全く起動しなくなってしまった！ “文鎮化”してしまったiPhoneはもう買い替えるしかないでしょうか？ 修理とどちらが安く済みますか？

iPhoneのソフトウエア更新中、途中で電源が落ちる・画面がブラックアウトする・りんごマークから進まないなどの症状を起こし、最悪全く起動しなくなる事象＝“文鎮化”が発生するケースがあるようです。

具体的には、アップデート中のファームウエア書き換え失敗やハードウエアの問題で端末が動かなくなるケースがあります。このような状態では、データの取り出しもままならないことがあり、ユーザーにとっては深刻なトラブルです。

もちろん、すべてのアップデート失敗が完全に修復不能というわけではありません。強制再起動・パソコン接続による復元・リカバリーモード・DFU（デバイスファームウエアアップデート）モードによる対応など、復旧手段がいくつかあります。

しかし、それらの手段をとっても、修理費用や時間的コストを勘案すると、買い替えた方が合理的な場合もあります。次項では、どちらが合理的かをコスト面で整理します。



修理か買い替えか：コストと判断材料を整理する

まず、修理を検討する際に押さえておきたいポイントです。Appleの正規サービスプロバイダでの診断・ハードウエア修理（基板交換・部品交換など）には費用がかかるため、保証対象外なら数万円から、本体交換が必要な場合では10万円近くになることもあります。

一方で、買い替えを選んだ場合、新機種を購入するための支出が発生しますが、下取りや中古売却を活用できれば実質コストを抑えられます。ここで、判断のポイントを以下のように整理します。

例えば、修理費用が5万円～6万円程度かかる見込みで、しかし再発リスク・使える期間が短いと判断されるなら、買い替えを検討した方が割安になるかもしれません。逆に、修理費用が1万円～2万円程度で原因も明確かつ、あと数年は同端末を使用したいという場合は修理が合理的でしょう。

加えて、最新機種の価格高騰・為替・部品供給状況も考慮すべきです。Apple公式によれば、最新のiPhone 17 Proは17万9800円から、iPhone 17 Pro Maxは19万4800円から、iPhone AirとiPhone 17はそれぞれ15万9800円と12万9800円からとなっています（2025年11月12日現在）。

最新機種に高額を払ってしまうと、購入時点で大きなコスト負担となるため、修理という選択肢がより魅力的になることもあります。



まとめ：最善の選択をするために押さえておくべきポイント

結論として、「買い替えるか修理するか」の答えは一律ではありません。文鎮化したiPhone 15については、まず以下のステップを踏むことをおすすめします。



1．Appleの正規サービスプロバイダでの診断を受け、修理見積もりを取得する。

2．自分の利用状況を見直す（機種をあとどれくらい使うか・使用用途が変化していないか）。

3．新機種を買う場合の予算・下取り価格・使用期間を見積もる。

4．修理コスト＋再発リスクを、買い替え初期コスト・将来のリセール価値・使い勝手アップ分で比較する。



例えば「あと3～4年はこの端末を使いたい」「修理見積もりが低額なら修理」、逆に「機種変更も視野に入れていて、修理費用が高めなら買い替え」など、目的とコストを照らし合わせて選択するのが賢いです。

トラブル対応に追われるよりも「最小のコストで最適な使用継続」を実現することが、ファイナンシャル視点ではもっとも重要です。文鎮化というショックな状態でも、冷静に判断して一歩を踏み出せば、費用と時間の浪費を防ぐことができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー