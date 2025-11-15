赤沢亮正経産相（64）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が悩まされている病気を告白した。「赤沢さん、私は支持してます！いま予算委員会観てますが、スーツにフケが凄いです。秘書含めこのポストみたらすぐにフケ払いましょ！」という投稿をリポストし、赤沢氏は「親身なご投稿に感謝です」としつつ「赤沢は、祖父譲りの脂漏性湿疹という病気のため、どうしても時間とともに白く浮き上がった頭皮がフケのように肩